Ілон Маск відповів, чи був причетний до зриву операції ЗСУ поблизу Криму - Днепр Инфо
Ілон Маск відповів, чи був причетний до зриву операції ЗСУ поблизу Криму
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Сегодня 12:49

Ілон Маск заявив, що не блокував Starlink у Криму, але відмовив Україні під'єднати його для атаки на росіян.

Новости Днепра про Ілон Маск відповів, чи був причетний до зриву операції ЗСУ поблизу Криму

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск заперечив свою причетність до зриву атаки на флот РФ біля окупованого Криму у 2022 році. У коментарях у Twitter він зазначив, що на той час мережа Starlink біля узбережжя півострова не працювала. Водночас Маск зізнався, що відмовив увімкнути там зв’язок, коли уряд попросив це зробити.

Новости Днепра про Ілон Маск відповів, чи був причетний до зриву операції ЗСУ поблизу Криму

Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту, – написав Ілон Маск.

Він не зазначив, уряд якої саме країни звернувся з проханням – України чи США.

Раніше CNN з посиланням на неопублікований уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв’язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі

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Новости Днепра про Ілон Маск відповів, чи був причетний до зриву операції ЗСУ поблизу КримуУкраїнська

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