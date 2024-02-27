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Соцсеть X собирается запустить интегрированный сервис спортивных ставок

Сегодня 08:32
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В соцсети X совместно с букмекерской компанией BetMGM будет запущен сервис спортивных ставок. Как будет работать новый функционал и что известно о его возможностях.

На платформе сети X будет внедрен сервис спортивных ставок

Новости Днепра про Соцсеть X собирается запустить интегрированный сервис спортивных ставок

Американский букмекер BetMGM объявил о заключении эксклюзивного партнерского соглашения с глобальной соцсетью X (Twitter). В ближайшие дни будет запущен новый сервис онлайн-ставок. Планируется показывать пользователям платформы текущие коэффициенты на популярные спортивные матчи. По предоставленным ссылкам можно будет переходить непосредственно на сайт BetMGM для совершения ставки.

Это первое подобное соглашение. По словам эксперта раздела  iGaming на портале Мета Андрея Рубана, ранее букмекерские конторы никогда не заключали контрактов на прямой показ своих лайв-ставок в соцсетях. Сообщают, что заключенный договор позволит BetMGM резко повысить охват аудитории. Численность пользователей X превышает 1,3 млрд, активных — свыше 300 млн.

Подробности соглашения

О финансовой стороне сделки ничего не сообщается. Однако после покупки Твиттера Илоном Маском объемы рекламных договоров соцсети резко упали. Это связывают с политическими высказываниями американского миллиардера. Новый контракт позволит повысить доходы X и компенсировать уход ряда крупных рекламодателей.

Руководство BetMGM объясняет целесообразность соглашения ведущими позициями соцсети на рынке. Реклама БК будет видна круглосуточно более миллиарду человек, из которых минимум 300 миллионов заходят в свой аккаунт практически ежедневно. Это должно резко повысить узнаваемость букмекера и обеспечить ему дополнительный рост аудитории.

BetMGM входит в тройку крупнейших американских БК. Компания создана чуть больше 5 лет назад. Изначально она ориентировалась именно на североамериканский рынок. Букмекер заключил соглашения с ведущими национальными спортивными лигами. Сегодня доля конторы на рынке онлайн ставок США достигает 17%. Общий доход за последний финансовый год по прогнозам приближался к 2 млрд долларов.

Как будет работать сервис ставок

Точных подробностей механизма ставок на X пока нет. Сначала сообщалось, что пользователи сети смогут ставить прямо из своего аккаунта. Скорее всего такой возможности не будет.

Новости Днепра про Соцсеть X собирается запустить интегрированный сервис спортивных ставок

Посетителям будут видны несколько важнейших событий дня с основными ставками. При нажатии на соответствующую ссылку пользователь сможет перейти на сайт BetMGM. Кроме перехода на веб-ресурс букмекера, будет также доступна ссылка на его онлайн-приложение. Таким образом, прямо из соцсети пользователи смогут установить BetMGM на смартфоны.

Сначала линия будет включать только матчи NFL (лига американского футбола). Впоследствии станут доступны и другие спортивные события.

Что говорят о заключенном соглашении

Представители обеих компаний уже успели дать комментарии. Правда, каких-то особых подробностей они не сообщили. Похоже, что участники соглашения придают ему усиленное внимание. Это тот случай, когда оба контрагента останутся в несомненном плюсе. Букмекер получит действенную рекламу на очень широкую аудиторию, а соцсеть — необходимое дополнительное финансирование.

По словам гендиректора BetMGM Адама Гринблатта, соцсеть X круглосуточно привлекает внимание всего спортивного мира. Благодаря соглашению БК получает уникальную возможность расширения охвата.

Гендиректор X высказался похожим образом. По словам Линды Яккарино, соцсеть сможет приблизить поклонников спорта к интересным матчам. Благодаря соглашению «болельщики окажутся на переднем крае».

Наблюдатели указывают, что согласно правилам X реклама ставок в сети запрещена. Теперь компании придется переписывать свой устав? Программный код уже интегрирован в платформу, к запуску нового сервиса практически все готово.

Новости Днепра про Соцсеть X собирается запустить интегрированный сервис спортивных ставокРусский

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