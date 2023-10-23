«Я ждать не буду»: во Львове водитель маршрутки отказался везти бойца без ноги

На днях во Львове произошел вопиющий случай – водитель маршрутки отказался везти бойца ВСУ без ноги.
Об этом сообщил в Facebook Роман Глушко.
По его словам, водитель закрыл дверь перед защитником и не захотел ждать.
Сегодня около 15:00 на остановке Таможенная площадь эта гн*да не взяла нашего защитника и закрыла перед ним дверь. Люди из салона кричали, что возле двери военный без ноги. «У меня остановка три минуты, я ждать не буду», — таков был ответ, — написал он.
Позже Роман объяснил, что на защиту воина встал только он — «никакой поддержки со стороны других людей почти не было».
К сожалению, в «диалог» с ним вступил только я (никакой поддержки со стороны людей почти не было). Физического доступа к телу также не было (оно в капсуле за закрытой дверью). Приятно видеть такое неравнодушие и наши ВОИНЫ тоже это видят. Еще раз спасибо, ВЫ – СИЛА!!! Слава ГЕРОЯМ, Слава ВСУ, Слава Украине, – написал Роман.
Надеемся, что водитель понесет наказание за такой ужасный поступок.
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