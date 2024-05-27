Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от «Ощадбанка»

Об этом сообщает МинРеинтеграции со отсылкой на представителей «Ощадбанка» и отмечает, что такие сообщения фейковые и рассылаются мошенниками ради кражи личной или банковской информации.
В «Ощадбанке» отмечают:
Напоминаем, банк никогда не запрашивает информацию о номере карты, CVV карточке. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере денежных средств со счета.
В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр «Ощадбанка» по телефону:
0 800 210 800 или в Контакт-центр своего банка.
Ранее мы писали, что Днепропетровская область в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области продолжают вводить школы для супергероев в больницах.…
Инцидент произошел в Никопольском районе.
Возросло количество погибших из-за вражеского авиаудара по гипермаркету.
В Кривом Роге на Днепропетровщине скончался директор Криворожского академического городского…
В Днепре в районе рынка "Нагорка" возле проспекта Науки могут построить 13-этажный ЖК.
В Днепропетровской области продолжают вводить школы для супергероев в больницах. На этот раз такая школа была открыта в Кривом Роге.
В Днепре из-за ремонта собираются перекрыть проезжую часть по улице Шевченко.
Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко.
Днепропетровщина вторая среди областей, где зафиксировали больше всего краж телефонов.
В Днепре проверили аттракционы на Монастырском острове.
Один из самых известных стадионов в Украине – «Днепр-Арена». Сборная страны тут не раз проводила домашние матчи. На месте, где сегодня находится самый современный футбольный стадион города когда-то было городское кладбище.
В Днепре снова заработал 17-метровый фонтан-водопад "Порог Ревучий" на Монастырском острове.
В Днепре запланированы ремонты ливневой канализации на Набережной Победы.
Инцидент произошел в Никопольском районе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!