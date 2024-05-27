Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от «Ощадбанка»

Жители Украины в последнее время начали получать рассылки от "Ощадбанка" или других украинских банков о, якобы, возможности получить денежную помощь.

Об этом сообщает МинРеинтеграции со отсылкой на представителей «Ощадбанка» и отмечает, что такие сообщения фейковые и рассылаются мошенниками ради кражи личной или банковской информации.

В «Ощадбанке» отмечают:

Напоминаем, банк никогда не запрашивает информацию о номере карты, CVV карточке. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере денежных средств со счета.

В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр «Ощадбанка» по телефону:

0 800 210 800 или в Контакт-центр своего банка.

Ранее мы писали, что Днепропетровская область в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов.

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