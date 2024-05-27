Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от «Ощадбанка»

Сегодня 14:05
просмотров

Жители Украины в последнее время начали получать рассылки от "Ощадбанка" или других украинских банков о, якобы, возможности получить денежную помощь.

Новости Днепра про Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от

Об этом сообщает МинРеинтеграции со отсылкой на представителей «Ощадбанка» и отмечает, что такие сообщения фейковые и рассылаются мошенниками ради кражи личной или банковской информации.

В «Ощадбанке» отмечают:

Напоминаем, банк никогда не запрашивает информацию о номере карты, CVV карточке. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере денежных средств со счета.

В случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр «Ощадбанка» по телефону:
0 800 210 800 или в Контакт-центр своего банка.

Ранее мы писали, что Днепропетровская область в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов.

Читайте также:

Новости Днепра про Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от Українська Новости Днепра про Осторожно мошенники: в Украине рассылают фейковые сообщения от Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине открыли еще одну Школу Супергероев
    Новости Днепра
    Сегодня 13:22
    На Днепропетровщине открыли еще одну Школу Супергероев

    В Днепропетровской области продолжают вводить школы для супергероев в больницах.…

    На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом
    Новости Днепра
    Сегодня 11:28
    На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом

    Инцидент произошел в Никопольском районе.

    Удар по «Эпицентру» в Харькове: количество погибших выросло до 12
    Новости Украины
    Вчера 09:50
    Удар по «Эпицентру» в Харькове: количество погибших выросло до 12

    Возросло количество погибших из-за вражеского авиаудара по гипермаркету.

    «Творил до конца»: в Кривом Роге во время репетиции на сцене театра скончался его директор
    Новости Днепра
    24.05.2024 21:58
    «Творил до конца»: в Кривом Роге во время репетиции на сцене театра скончался его директор

    В Кривом Роге на Днепропетровщине скончался директор Криворожского академического городского…

    Последние новости

    Как огромная пирамида: в Днепре возле проспекта Науки планируют построить новый ЖК
    Как огромная пирамида: в Днепре возле проспекта Науки планируют построить новый ЖК

    В Днепре в районе рынка "Нагорка" возле проспекта Науки могут построить 13-этажный ЖК.

    Сегодня 14:19
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине открыли еще одну Школу Супергероев
    На Днепропетровщине открыли еще одну Школу Супергероев

    В Днепропетровской области продолжают вводить школы для супергероев в больницах. На этот раз такая школа была открыта в Кривом Роге.

    Сегодня 13:22
    1
    просмотров
    В Днепре перекроют проезжую часть по улице Шевченка
    В Днепре перекроют проезжую часть по улице Шевченка

    В Днепре из-за ремонта собираются перекрыть проезжую часть по улице Шевченко.

    Сегодня 13:20
    12
    просмотров
    Повторил рекорд Шевченко: Экс-игрок «Днепра» Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании
    Повторил рекорд Шевченко: Экс-игрок «Днепра» Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

    Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко.

    Сегодня 13:17
    1
    просмотров
    Днепропетровщина в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов
    Днепропетровщина в ТОП-3 областей Украины по количеству краж телефонов

    Днепропетровщина вторая среди областей, где зафиксировали больше всего краж телефонов.

    Сегодня 12:45
    0
    просмотров
    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки
    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки

    В Днепре проверили аттракционы на Монастырском острове.

    Сегодня 12:29
    2
    просмотров
    Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)
    Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

    Один из самых известных стадионов в Украине – «Днепр-Арена». Сборная страны тут не раз проводила домашние матчи. На месте, где сегодня находится самый современный футбольный стадион города когда-то было городское кладбище.

    Сегодня 12:23
    1
    просмотров
    В Днепре расконсервировали уникальный фонтан-водопад
    В Днепре расконсервировали уникальный фонтан-водопад

    В Днепре снова заработал 17-метровый фонтан-водопад "Порог Ревучий" на Монастырском острове.

    Сегодня 12:08
    3
    просмотров
    В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: детали
    В Днепре более чем месяц сузят дорогу на Набережной Победы в двух местах: детали

    В Днепре запланированы ремонты ливневой канализации на Набережной Победы.

    Сегодня 12:00
    7
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом
    На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом

    Инцидент произошел в Никопольском районе.

    Сегодня 11:28
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх