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  • “Я чекати не буду”: у Львові водій маршрутки відмовився везти бійця без ноги

“Я чекати не буду”: у Львові водій маршрутки відмовився везти бійця без ноги

Сьогодні 13:15
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Днями у Львові стався кричущий випадок – водій маршрутки відмовився везти бійця ЗСУ без ноги.

Про це повідомив у Facebook Роман Глушко.

За його словами, водій зачинив двері перед захисником і не захотів чекати.

Сьогодні близько 15:00 на зупинці Митна площа ця гн*да не взяла нашого захисника і зачинила перед ним двері. Люди із салону кричали, що біля дверей військовий без ноги. “У мене зупинка три хвилини, я чекати не буду”, – така була відповідь, – написав він.

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Пізніше Роман пояснив, що на захист воїна встав тільки він – “ніякої підтримки з боку інших людей майже не було”.

На жаль, у “діалог” із ним вступив тільки я (ніякої підтримки з боку людей майже не було). Фізичного доступу до тіла також не було (воно у капсулі за зачиненими дверима). Приємно бачити таку небайдужість і наші ВОЇНИ також це бачать. Ще раз дякую, ВИ – СИЛА!!! Слава ГЕРОЯМ, Слава ЗСУ, Слава Україні, – написав Роман.

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Сподіваємося, що водій понесе покарання за такий жахливий вчинок.

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