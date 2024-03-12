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Взрыв в Кривом Роге: в городе горит одна из многоэтажек

Сегодня 19:15
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В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась многоэтажка.

Новости Днепра про Взрыв в Кривом Роге: в городе горит одна из многоэтажек

В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелся жилой дом, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На месте уже работают все необходимые службы. Очевидцы пишут, что якобы горят квартиры на верхних этажах, но всю информацию уточняют в ОВА.

Уважаемые администраторы Телеграмм-каналов и пабликов в других соцсетях! Прошу соблюдать информационную тишину и ничего не снимать и не излагать до того, как появится официальная информация. Это вопрос безопасности и человеческих жизней! — говорится в сообщении главы облсовета Николая Лукашука.

Ждем уточненную информацию.

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Новости Днепра про Взрыв в Кривом Роге: в городе горит одна из многоэтажекУкраїнська Новости Днепра про Взрыв в Кривом Роге: в городе горит одна из многоэтажекРусский

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