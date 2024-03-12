Взрыв в Кривом Роге: в городе горит одна из многоэтажек

Уважаемые администраторы Телеграмм-каналов и пабликов в других соцсетях! Прошу соблюдать информационную тишину и ничего не снимать и не излагать до того, как появится официальная информация. Это вопрос безопасности и человеческих жизней! — говорится в сообщении главы облсовета Николая Лукашука.

На месте уже работают все необходимые службы. Очевидцы пишут, что якобы горят квартиры на верхних этажах, но всю информацию уточняют в ОВА.

Дельцы как раз встречались с потенциальным клиентом в кальянной, когда…

Что делать, если вас укусила собака или дикое животное: куда обращаться в Днепре В последнее время участились случаи, когда жители жилмассивов, граничащих с лесами или находящиеся у границ города видели у своих домов лисиц. Почему дикие животные подходят так близко к людям – неизвестно. В любом случае от такого животного нужно держаться подальше:… 6 просмотров