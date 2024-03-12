Взрыв в Кривом Роге: в городе горит одна из многоэтажек

В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелся жилой дом, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
На месте уже работают все необходимые службы. Очевидцы пишут, что якобы горят квартиры на верхних этажах, но всю информацию уточняют в ОВА.
Уважаемые администраторы Телеграмм-каналов и пабликов в других соцсетях! Прошу соблюдать информационную тишину и ничего не снимать и не излагать до того, как появится официальная информация. Это вопрос безопасности и человеческих жизней! — говорится в сообщении главы облсовета Николая Лукашука.
Ждем уточненную информацию.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге из-за вражеской атаки есть погибшие.
Дельцы как раз встречались с потенциальным клиентом в кальянной, когда…
На Днепропетровщине появились первые поля усеянные цветочными звездами.
Без паники!
В Кривом Роге из-за вражеской атаки есть погибшие.
Днепрянин ограбил автомойку и угнал автомобиль.
Евгений Коноплянка хочет "повесить бутсы на стену".
В последнее время участились случаи, когда жители жилмассивов, граничащих с лесами или находящиеся у границ города видели у своих домов лисиц. Почему дикие животные подходят так близко к людям – неизвестно. В любом случае от такого животного нужно держаться подальше:…
В Никопольском районе была создана военная комендатура.
Пользователи сообщают о проблемах с приложением.
Житель Днепра поймал рецидивиста, который рыскал во дворе многоэтажки, чтобы обокрасть автомобили.
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
В середине 1950-х годов по набережной частично проезжал железнодорожный состав, следующий по маршруту «Павловская Затока-Мандрыковка». С одной стороны от поезда были скалы, с другой – река. Но при строительстве набережной маршрут был отменен, а сама железнодорожная ветка наоборот – продлена.
В 2024 году, несмотря на то, что Украина перешла на новый церковный календарь, Пасху будут праздновать "по старинке".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!