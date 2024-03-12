Вибух у Кривому Розі: у місті горить одна із багатоповерхівок

У Кривому Розі через ворожу атаку загорілася багатоповерхівка.

У Кривому Розі через ворожу атаку загорівся житловий будинок, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На місці вже працюють всі необхідні служби. Очевидці пишуть, що нібито горять квартири на верхніх поверхах, але наразі всю інформацію уточнюють в ОВА.

Шановні адміни Телеграм-каналів та пабліків у інших соцмережах! Прошу зберігати інформаційну тишу та нічого не знімати і не викладати до того, як зʼявиться офіційна інформація. Це питання безпеки та людських життів! – йдеться у повідомленні голови облради Миколи Лукашука.

Чекаємо на уточнену інформацію.

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