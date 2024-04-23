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  • Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

Сегодня 14:29
просмотров

Информация еще уточняется.
Новости Днепра про Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

Фото условное.

Сегодня на Днепропетровщине слышали взрывы. Как стало известно, враг ударил по Днепровскому району.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, из-за ракетной атаки произошли два возгорания, пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин — 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина.

Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Информация уточняется, — написал Лысак.

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