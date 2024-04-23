Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

Сегодня на Днепропетровщине слышали взрывы. Как стало известно, враг ударил по Днепровскому району.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, из-за ракетной атаки произошли два возгорания, пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин — 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина.
Все госпитализированы в состоянии средней тяжести. Информация уточняется, — написал Лысак.
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