Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

По его словам, из-за ракетной атаки произошли два возгорания, пострадали, предварительно, четыре человека. Трое мужчин — 34, 48 и 70 лет. И 72-летняя женщина.

Сегодня на Днепропетровщине слышали взрывы. Как стало известно, враг ударил по Днепровскому району.

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