Взрыв в Кривом Роге 26 марта: в ОВА сообщили детали

В Кривом Роге во время последней тревоги слышали взрыв.

В небе над Кривым Рогом наша ПВО сбила российскую ракету, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

О взрыве в городе во время последней тревоги сообщали местные жители. Позже глава Совета обороны города Александр Вилкул и председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщили об успешной работе наших зенитчиков.

Подтвердили это и в Воздушном командовании Схід, отметив, что возле Кривого Рога сбили управляемую авиационную ракету х-59.

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