Вибух у Кривому Розі 26 березня: в ОВА повідомили деталі

У небі над Кривим Рогом наша ППО збила російську ракету, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Про вибух у місті під час останньої тривоги повідомляли місцеві мешканці. Пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомили про успішну роботу наших зенітників.
Підтвердили це й у Повітряному командуванні Схід, зазначивши, що біля Кривого Рогу збили керовану авіаційну ракету х-59.
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