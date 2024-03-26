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Вибух у Кривому Розі 26 березня: в ОВА повідомили деталі

Сьогодні 16:46
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У Кривому Розі під час останньої тривоги чули вибух.

Новости Днепра про Вибух у Кривому Розі 26 березня: в ОВА повідомили деталі

У небі над Кривим Рогом наша ППО збила російську ракету, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Про вибух у місті під час останньої тривоги повідомляли місцеві мешканці. Пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомили про успішну роботу наших зенітників.

Підтвердили це й у Повітряному командуванні Схід, зазначивши, що біля Кривого Рогу збили керовану авіаційну ракету х-59. 

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Новости Днепра про Вибух у Кривому Розі 26 березня: в ОВА повідомили деталіУкраїнська Новости Днепра про Вибух у Кривому Розі 26 березня: в ОВА повідомили деталіРусский

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