Вибух у Кривому Розі 26 березня: в ОВА повідомили деталі

У Кривому Розі під час останньої тривоги чули вибух.

У небі над Кривим Рогом наша ППО збила російську ракету, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Про вибух у місті під час останньої тривоги повідомляли місцеві мешканці. Пізніше голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомили про успішну роботу наших зенітників.

Підтвердили це й у Повітряному командуванні Схід, зазначивши, що біля Кривого Рогу збили керовану авіаційну ракету х-59.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: