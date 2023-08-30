Вся таблица Менделеева: какие металлы нашли в грунте Кривого Рога

Так, специалисты Днепропетровского филиала ГУ «Госпочтохранения» проверили содержание почв Кривого Рога.
Образцы взяли в пяти точках Ингулецкого, Металлургического и Долгинцевского районов.
Так что в почве обнаружили:
Специалисты утверждают, что пробы почвы соответствуют гигиеническим регламентам допустимого содержания химических веществ в почве, утвержденных приказом Минздрава.
Следующую проверку проведут в октябре.
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