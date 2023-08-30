Вся таблица Менделеева: какие металлы нашли в грунте Кривого Рога

Так что в почве обнаружили:

В Кривой Рог уже поставляют воду из нового водопровода.

Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра в новостройке, панельке и хрущевке (ФОТО) В Днепре все больше появляется новых ЖК. Цены на квадратные метры в них не слишком отличаются от цен на квартиры на вторичном рынке. 3 просмотров

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