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Вся таблица Менделеева: какие металлы нашли в грунте Кривого Рога

Сегодня 14:29
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Специалисты исследовали криворожские почвы.

Новости Днепра про Вся таблица Менделеева: какие металлы нашли в грунте Кривого Рога

Так, специалисты Днепропетровского филиала ГУ «Госпочтохранения» проверили содержание почв Кривого Рога.

Образцы взяли в пяти точках Ингулецкого, Металлургического и Долгинцевского районов.

Так что в почве обнаружили:

  • свинец;
  • кадмий;
  • цинк;
  • марганец;
  • медь;
  • железо общее;
  • хром;
  • никель;
  • кобальт.

Специалисты утверждают, что пробы почвы соответствуют гигиеническим регламентам допустимого содержания химических веществ в почве, утвержденных приказом Минздрава.

Следующую проверку проведут в октябре.

Новости Днепра про Вся таблица Менделеева: какие металлы нашли в грунте Кривого Рога

Новости Днепра про Вся таблица Менделеева: какие металлы нашли в грунте Кривого Рога

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