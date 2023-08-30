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Вся таблиця Менделєєва: які метали знайшли в ґрунті Кривого Рогу

Сьогодні 14:29
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Фахівці дослідили криворізькі ґрунти.

Новости Днепра про Вся таблиця Менделєєва: які метали знайшли в ґрунті Кривого Рогу

Так, фахівці Дніпропетровської філії ДУ “Держґрунтохорона” перевірили вміст ґрунтів Кривого Рогу. 

Зразки взяли у п’яти точках Інгулецького, Металургійного та Довгинцівського районів.

Тож у ґрунті виявили:

  • свинець;
  • кадмій;
  • цинк;
  • марганець;
  • мідь;
  • залізо загальне;
  • хром;
  • нікель;
  • кобальт.

Фахівці стверджують, що проби ґрунту відповідають гігієнічним регламентам допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті, затверджених наказом МОЗ.

Наступну перевірку проведуть у жовтні. 

Новости Днепра про Вся таблиця Менделєєва: які метали знайшли в ґрунті Кривого Рогу

Новости Днепра про Вся таблиця Менделєєва: які метали знайшли в ґрунті Кривого Рогу

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Новости Днепра про Вся таблиця Менделєєва: які метали знайшли в ґрунті Кривого РогуУкраїнська

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