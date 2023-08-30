Вся таблиця Менделєєва: які метали знайшли в ґрунті Кривого Рогу

Так, фахівці Дніпропетровської філії ДУ “Держґрунтохорона” перевірили вміст ґрунтів Кривого Рогу.
Зразки взяли у п’яти точках Інгулецького, Металургійного та Довгинцівського районів.
Тож у ґрунті виявили:
Фахівці стверджують, що проби ґрунту відповідають гігієнічним регламентам допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті, затверджених наказом МОЗ.
Наступну перевірку проведуть у жовтні.
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