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Нардеп пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту

Сьогодні 12:20
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Народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Новости Днепра про Нардеп пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту

Про це він розповів в інтерв’ю “Українським Новинам”.

Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану, – вважає народний депутат.

Він додав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, які старші 30 років.

Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання, – сказав Веніславський.

За його словами, до цього питання потрібно підходити ретельно.

Хоча, це питання ми з вами дискутуємо і я не виключаю, що є певна кількість людей, яка дійсно хоче стати науковцями, в тому числі через розробку інноваційних механізмів забезпечити нашу перемогу. Тому тут треба дуже ретельно підходити, але, на превеликий жаль, це також є можливістю для зловживань, – зазначив нардеп.

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