Нардеп пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту

Народний депутат України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українським Новинам”.

Я думаю, що абсолютно справедливо в умовах війни обмежити однією вищою освітою. Якщо людина здобуває третю, четверту вищу освіту, то це точно не може бути підставою для відстрочки під час воєнного стану, – вважає народний депутат.

Він додав, що на початку повномасштабної війни збільшилась кількість абітурієнтів, які старші 30 років.

Якщо людина в магістратурі навчається відразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло. А коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання, – сказав Веніславський.

За його словами, до цього питання потрібно підходити ретельно.

Хоча, це питання ми з вами дискутуємо і я не виключаю, що є певна кількість людей, яка дійсно хоче стати науковцями, в тому числі через розробку інноваційних механізмів забезпечити нашу перемогу. Тому тут треба дуже ретельно підходити, але, на превеликий жаль, це також є можливістю для зловживань, – зазначив нардеп.

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