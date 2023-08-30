У Дніпрі встановили новий гастрономічний рекорд України: що готували

Ресторатори Дніпра разом з колегами з інших міст України встановили новий національний гастрономічний рекорд.

Деталі розповіла рестораторка Олена Булах.

Під час кулінарного марафону разом із колегами з Києва, Рівного, Борислава дніпровські кулінари приготували 164 автентичні страви української кухні. Таким чином кухарі встановили новий національний рекорд.

Готували в один день та в чотирьох різних містах України. Жодна страва не повторилася та була унікальною.

Ресторатори зазначили, що хотіли нагадати українцям про те, що треба пишатися автентичними національними справами. А кулінари будуть докладати зусилля, щоб зберегти традиції та радувати інших, готуючи для них.

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