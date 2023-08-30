У Дніпрі встановили новий гастрономічний рекорд України: що готували

Деталі розповіла рестораторка Олена Булах.
Під час кулінарного марафону разом із колегами з Києва, Рівного, Борислава дніпровські кулінари приготували 164 автентичні страви української кухні. Таким чином кухарі встановили новий національний рекорд.
Готували в один день та в чотирьох різних містах України. Жодна страва не повторилася та була унікальною.
Ресторатори зазначили, що хотіли нагадати українцям про те, що треба пишатися автентичними національними справами. А кулінари будуть докладати зусилля, щоб зберегти традиції та радувати інших, готуючи для них.
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