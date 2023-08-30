У Дніпрі син наніс матері 250 ножових поранень та відрізав пальці: як його покарали

У липні 2019 року 24-річний чоловік жорстоко вбив свою матір, разом з якою проживав.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, син завдав жінці понад 250 ножових ударів. Після цього поглумився над її тілом – відрізав фаланги чотирьох пальців.
Під час судового процесу зловмисник не розкаявся у вчиненому.
Його визнали винним у вчиненні умисного вбивство з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України) та засудили до довічного позбавлення волі.
Пізніше засуджений подав апеляцію. Її розглядали у Верховному Суді. Офіс Генпрокурора відстояв довічне ув’язнення для жителя Дніпра. Наразі чоловік відбуває призначене судом покарання.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі через 10 місяців винесли вирок водієві, який спричинив смертельну ДТП на Перемозі.
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