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  • Врачи из Днепра открыли частные кабинеты и аптеки, где выписывали рецепты на «метадон»

Врачи из Днепра открыли частные кабинеты и аптеки, где выписывали рецепты на «метадон»

Сегодня 16:12
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24 частных кабинета преступники открыли в 5 городах Украины, в том числе и в Днепре.

Новости Днепра про Врачи из Днепра открыли частные кабинеты и аптеки, где выписывали рецепты на

По данным следствия, участники преступной организации, в которую входили учредители, директора юридических лиц, а также врачи, создали в Днепре, Киеве, Харькове, Запорожье и Одессе сеть из 24 частных наркологических кабинетов. Там они незаконно составляли и продавали медицинские рецепты на «метадон», реализуемый в этих же кабинетах и аптеке.

Десяти участникам преступной организации сообщили о подозрении.

Им инкриминировано:

  • создание и участие в преступной организации;
  • легализацию имущества, полученного преступным путем;
  • незаконная выдача рецепта о праве приобретения наркотических средств или психотропных веществ;
  • нарушение установленных правил обращения наркотических средств и использования средств, полученных от незаконного оборота
  • наркотических средств, психотропных веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств;

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