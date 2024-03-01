Врачи из Днепра открыли частные кабинеты и аптеки, где выписывали рецепты на «метадон»

24 частных кабинета преступники открыли в 5 городах Украины, в том числе и в Днепре.

По данным следствия, участники преступной организации, в которую входили учредители, директора юридических лиц, а также врачи, создали в Днепре, Киеве, Харькове, Запорожье и Одессе сеть из 24 частных наркологических кабинетов. Там они незаконно составляли и продавали медицинские рецепты на «метадон», реализуемый в этих же кабинетах и аптеке.

Десяти участникам преступной организации сообщили о подозрении.

Им инкриминировано:

создание и участие в преступной организации;

легализацию имущества, полученного преступным путем;

незаконная выдача рецепта о праве приобретения наркотических средств или психотропных веществ;

нарушение установленных правил обращения наркотических средств и использования средств, полученных от незаконного оборота

наркотических средств, психотропных веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств;

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