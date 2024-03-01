Врачи из Днепра открыли частные кабинеты и аптеки, где выписывали рецепты на «метадон»

По данным следствия, участники преступной организации, в которую входили учредители, директора юридических лиц, а также врачи, создали в Днепре, Киеве, Харькове, Запорожье и Одессе сеть из 24 частных наркологических кабинетов. Там они незаконно составляли и продавали медицинские рецепты на «метадон», реализуемый в этих же кабинетах и аптеке.
Десяти участникам преступной организации сообщили о подозрении.
Им инкриминировано:
Читайте также:
Автор:
Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте…
С 1 марта жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений.…
Работники бюджетной сферы в Украине имеют право на получение материальной…
Гостиница «Рассвет» была сдана в эксплуатацию в 1982 году и…
Часть старых зданий в Днепре постепенно разрушается, на их месте появляются другие постройки. Часть были реконструированы, и эта реконструкция сильно изменила их внешний вид.
В Днепре в субботу временно приостановят движение трамвая №15.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Житель Днепропетровщины изнасиловал 7-летнего ребенка.
В этом году на Днепропетровщине появятся новые бесплатные медицинские услуги.
В Днепре на следующей неделе начнут отключать воду должникам.
Днепровского блогера, который известен тем, что плевался у патрульных в Харькове, осудили.
Двое жителей Днепропетровщины получили подозрения за публичные призывы к изменению границ территории Украины и оправдание вооруженной агрессии рф.
Профтех на Днепропетровщине будет учить операторов дронов.
С 1 марта жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений. Коснуться они прежде всего тех, кто получает пенсию или социальные выплаты как временно перемещенные лица.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!