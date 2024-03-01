Лікарі з Дніпра відкрили приватні кабінети та аптеки, де виписували рецепти на “метадон”
Лікарі з Дніпра відкрили приватні кабінети та аптеки, де виписували рецепти на “метадон”
Сьогодні 16:12
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24 приватні кабінети злочинці відкрили в 5 містах України, зокрема і в Дніпрі.
За даними слідства, учасники злочинної організації, до якої входили засновники, директори юридичних осіб, а також лікарі, створили у Дніпрі, Києві, Харкові, Запоріжжі та Одесі мережу із 24 приватних наркологічних кабінетів. Там вони незаконно складали та продавали медичні рецепти на «метадон», який реалізували в цих же кабінетах та аптеці.
Десятьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру.
Їм інкриміновано:
створення та участь у злочинній організації;
легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом;
незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин;
порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів;
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