Лікарі з Дніпра відкрили приватні кабінети та аптеки, де виписували рецепти на “метадон”

24 приватні кабінети злочинці відкрили в 5 містах України, зокрема і в Дніпрі.

За даними слідства, учасники злочинної організації, до якої входили засновники, директори юридичних осіб, а також лікарі, створили у Дніпрі, Києві, Харкові, Запоріжжі та Одесі мережу із 24 приватних наркологічних кабінетів. Там вони незаконно складали та продавали медичні рецепти на «метадон», який реалізували в цих же кабінетах та аптеці.

Десятьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру.

Їм інкриміновано:

створення та участь у злочинній організації;

легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом;

незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин;

порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів та використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів;

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