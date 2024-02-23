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  • Впервые за 50 лет: частный космический корабль США совершил посадку на Луну

Впервые за 50 лет: частный космический корабль США совершил посадку на Луну

Сегодня 11:06
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На Луну высадился частный космический корабль.

Новости Днепра про Впервые за 50 лет: частный космический корабль США совершил посадку на Луну

Аппарат Odysseus американской частной компании совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны. Об этом сообщили в NASA.

Корабль на поверхность Луны посадила компания Intuitive Machines. Теперь аппарат подает на Землю слабый, но устойчивый сигнал.

Мы можем подтвердить, что наш аппарат на Луне и мы получаем сигнал, Odysseus нашел новое убежище, – проинформировал во время трансляции руководитель полета Odysseus.

Корабль отправился в путешествие 15 февраля и уже сегодня высадился в автономном режиме. Пока точное место его посадки не знают. Инженеры работают над данными, которые удается получить от аппарата.

Как отметили в компании, первоначально центр управления полетом на короткое время потерял связь с аппаратом. На восстановление сигнала и подтверждение факта посадки ушло около десяти минут. Как сообщило после подтверждения успешной посадки NASA, Odysseus коснулся лунной поверхности в 23:24 по Гринвичу.

Отметим, последний раз американский аппарат совершал посадку на Луну в декабре 1972 года, то есть на спутник Земли впервые за 50 лет высадился корабль, но на этот раз от частной компании.

Полет Odysseus, построенного Intuitive Machines, считается важным этапом на пути возвращения США на Луну в рамках программы Артемида, целью которой является посадка на спутник Земли международного экипажа в ближайшие несколько лет, а также строительство околомесячной станции.

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