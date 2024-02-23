Впервые за 50 лет: частный космический корабль США совершил посадку на Луну

Аппарат Odysseus американской частной компании совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны. Об этом сообщили в NASA.
Корабль на поверхность Луны посадила компания Intuitive Machines. Теперь аппарат подает на Землю слабый, но устойчивый сигнал.
Мы можем подтвердить, что наш аппарат на Луне и мы получаем сигнал, Odysseus нашел новое убежище, – проинформировал во время трансляции руководитель полета Odysseus.
Корабль отправился в путешествие 15 февраля и уже сегодня высадился в автономном режиме. Пока точное место его посадки не знают. Инженеры работают над данными, которые удается получить от аппарата.
Как отметили в компании, первоначально центр управления полетом на короткое время потерял связь с аппаратом. На восстановление сигнала и подтверждение факта посадки ушло около десяти минут. Как сообщило после подтверждения успешной посадки NASA, Odysseus коснулся лунной поверхности в 23:24 по Гринвичу.
Отметим, последний раз американский аппарат совершал посадку на Луну в декабре 1972 года, то есть на спутник Земли впервые за 50 лет высадился корабль, но на этот раз от частной компании.
Полет Odysseus, построенного Intuitive Machines, считается важным этапом на пути возвращения США на Луну в рамках программы Артемида, целью которой является посадка на спутник Земли международного экипажа в ближайшие несколько лет, а также строительство околомесячной станции.
Читайте также:
Автор:
Речь идет о запрете ввоза инкубационных яиц, птицы и продуктов…
На территорию Днепра и области запрещено ввоз птицы и производных…
На территорию Днепропетровской области запретили завоз некоторых товаров из США…
Злоумышленника еще не задержали.
В Днепре идет поисково-спасательная операция.
Масштабный пожар тушили до утра.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Взрывы – производственные!
Хорошего дня, друзья!
На месте "прилета" работают все соответствующие службы.
Несколько недель назад появились слухи о том, что россияне могут прорыть тоннель под высохшим Каховским водохранилищем в сторону Никополя. Специалист рассказал, возможно ли это.
В днепровской больнице спасают бойца, который из-за танкового обстрела потерял две ноги и руку.
В Днепре заметили интересную птичью парочку.
В Днепре будут судить мужчину, который намеревался содействовать в переправлении за границу военнообязанного.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!