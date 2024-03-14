Умер юрист из США, 70 лет проживший внутри «железных легких»

В США умер Пол Александер, 70 лет проживший с железными легкими.

В США умер 78-летний Пол Александер, более 70 лет проживший в аппарате «железные легкие» после того, как в шестилетнем возрасте заболел полиомиелитом и был парализован ниже шеи.

Как пишет Daily Star, Пол Александер подхватил Covid, что в результате привело к его смерти.

Последний человек с «железными легкими»

Пол Александер последний человек, живший благодаря «железным легким». В барокамере Пол оказался в шестилетнем возрасте. Заболев полиомиелитом, американец был одним из тех, кого полностью парализовало из-за этой болезни.

Пол жил в Техасе, где заразился полиомиелитом летом 1952 года. Врач мальчика тогда посоветовал родителям не везти сына в больницу, потому что медучреждения были переполнены больными полиомиелитом детьми.

Через 5 дней состояние ребенка значительно ухудшилось, поэтому родители привезли Пола в больницу. Мальчик уже не мог говорить, глотать и кашлять. Врач, осмотрев малыша, бросил его посреди коридора больницы, потому что не верил, что Александера можно спасти.

От смерти Пола спасло то, что его решил осмотреть другой врач, сделавший ему экстренную трахеотомию. Через три дня мальчик очнулся внутри барокамеры. За него дышали «железные легкие», так как Пола полностью парализовало.

Впоследствии мальчик поправился, в отличие от сотен детей, которых убила болезнь. Однако Пол мог только говорить и двигать шеей. Когда цилиндр открывали медработники, чтобы помыть мальчика, ему приходилось задерживать дыхание.

Через два года занятий с физиотерапевтом Пол научился самостоятельно дышать в течение трех минут, что позволяло «отдохнуть» от «железных легких». Со временем он научился проводить вне барокамеры несколько часов.

Образование и работа юриста

Несмотря на то, что за пределами барокамеры Пол мог быть всего несколько часов и нуждался в постоянном наблюдении, американец окончил школу, поступил в юридический университет и 30 лет проработал юристом.

Пол научился писать и рисовать, держа ручку или кисточку во рту.

В суде он выступал в модифицированной инвалидной коляске, которая удерживала ее парализованное тело вертикально. С «железными легкими» Пол Александер летал на самолетах, посещал церковь и стриптиз-клубы, видел океан, жил сам и устраивал сидячий протест за права людей с инвалидностью.

Была в жизни Пола и любовь – женщина Клер, с которой мужчина обручился, однако мать невесты отговорила дочь выходить замуж за Александера.

С возрастом Пол был вынужден почти постоянно находиться в металлическом цилиндре. Историю своей жизни Пол Александер описал в книге в книге под названием Три минуты за собаку (Three Minutes For A Dog).

Один из последних в «железных легких»

Аппарат, где Пол прожил почти 70 лет, был создан медицинскими инженерами в начале 1928 года. Ожидалось, что пациенты будут находиться внутри только 2 недели, пока их легкие будут восстанавливаться.

В 1960 «железные легкие» перестали изготавливать. На смену металлическому цилиндру пришли современные аппараты искусственной вентиляции легких. Пол отказался переходить на модернизированные приборы, так как уже привык к барокамере и мог проводить часть времени вне ее. Кроме этого, переход на современные ИВЛ требовал операции и наличия отверстия в горле, что не нравилось Полу.

В конце концов Пол стал одним из последних людей, использовавших «железные легкие».

В 2024 году Пол заболел COVID, что и стало причиной смерти мужчины.

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