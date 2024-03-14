Помер юрист із США, який 70 років прожив всередині “залізних легень”

У США помер Пол Александер, який 70 років прожив із залізними легенями.

У США помер 78-річний Пол Александер, який понад 70 років прожив в апараті “залізні легені” після того, як у шестирічному віці захворів на поліомієліт і був паралізований нижче шиї.

Як пише Daily Star, Пол Александер підхопив Covid, що в результаті призвело до його смерті.

Остання людина із “залізними легенями”

Пол Александер остання людина, яка жила завдяки “залізним легеням”. У барокамері Пол опинився у шестирічному віці. Захворівши на поліомієліт, американець був одним із тих, кого повністю паралізувало через цю хворобу.

Пол жив у Техасі, де заразився поліомієлітом влітку 1952 року. Лікар хлопчика тоді порадив батькам не везти сина до лікарні, бо медзаклади були переповнені хворими на поліомієліт дітьми.

За 5 днів стан дитини значно погіршився, тому батьки привезли Пола у лікарню. Хлопчик вже не міг говорити, ковтати та кашляти. Лікар, оглянувши малого, кинув його посеред коридору лікарні, бо не вірив, що Александера можна врятувати.

Від смерті Пола врятувало те, що його вирішив оглянути інший лікар, який зробив йому екстрену трахеотомію. Через три дні хлопчик отямився всередині барокамери. За нього дихали “залізні легені”, позаяк Пола повністю паралізувало.

Згодом хлопчик видужав, на відміну від, сотень дітей, яких вбила хвороба. Проте Пол міг тільки говорити та рухати шиєю. Коли циліндр відкривали медпрацівники, щоб помити хлопчика, йому доводилось затримувати дихання.

За два роки занять з фізіотерапевткою Пол навчився самостійно дихати упродовж трьох хвилин, що дозволяло “відпочити” від “залізних легень”. З часом він навчився проводити поза барокамерою кілька годин.

Освіта і робота юриста

Попри те, що за межами барокамери Пол міг бути лише кілька годин і потребував постійного нагляду, американець закінчив школу, вступив до юридичного університету та 30 років пропрацював юристом.

Пол навчився писати та малювати тримаючи ручку чи пензлик в роті.

У суді він виступав у модифікованому інвалідному візку, який утримував його паралізоване тіло вертикально. Із “залізними легенями” Пол Александер літав на літаках, відвідував церкву та стриптиз-клуби, бачив океан, жив сам та влаштовував сидячий протест за права людей з інвалідністю.

Було в житті Пола і кохання – жінка Клер, з якою чоловік заручився, однак мати нареченої відмовила доньку виходити заміж за Александера.

З віком Пол був змушений майже постійно перебувати у металевому циліндрі. Історію свого життя Пол Александер описав у книзі у книзі під назвою Три хвилини за собаку (Three Minutes For A Dog).

Один з останніх у “залізних легенях”

Апарат, де Пол прожив майже 70 років, створили медичні інженери на початку 1928 року. Очікувалося, що пацієнти перебуватимуть всередині лише 2 тижні, поки їхні легені відновлюватимуться.

У 1960 “залізні легені” перестали виготовляти. На заміну металевому циліндру прийшли сучасні апарати штучної вентиляції легень. Пол відмовився переходити на модернізовані прилади, бо вже звик до барокамери і міг проводити частину часу поза нею. Крім цього, перехід на сучасні ШВЛ вимагав операції та наявності отвору в горлі, що не подобалося Полу.

Зрештою Пол став одним з останніх людей, які використовували “залізні легені”.

У 2024 році Пол захворів на COVID, що й стало причиною смерті чоловіка.

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