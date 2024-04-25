Мешканцям Дніпра нагадали, кому і коли робити щеплення проти поліомієліту: ліків від нього не існує

Поліомієліт — це небезпечне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. У жовтні 2021 року в Україні зафіксували випадок поліомієліту у Рівненській області. А вже в січні 2022 року — випадок гострого в’ялого паралічу діагностували у дитини з Закарпаття.
Найуразливіші до цього захворювання — діти до 5 років. Ліків від нього не існує, а вакцинація є найефективнішим способом профілактики цієї хвороби.
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, кому і коли робити щеплення проти поліомієліту.
Зазначається, що для захисту проти вірусу поліомієліту в Україні використовують два типи вакцин:
Важливо: кожна дитина до 14 років має отримати шість доз вакцини проти поліо. Щеплення проводяться у 2, 4 (ІПВ), далі у 6 та 18 місяців, 6 і 14 років (ОПВ) і забезпечують захист на все життя.
Щеплення за календарем — безоплатні, зробити їх можна у медзакладах кожної області, – зазначили у МОЗ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні зростає захворюваність на небезпечну інфекційну хворобу.
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