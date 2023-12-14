У Дніпро та область заборонили ввозити деякі продукти із США: що саме і причина

На території Сполучених Штатів Америки зареєстрували випадки захворювання на високопатогенний грип птиці – такі дані надала Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (WOAH).
Через це у Дніпро та область заборонили ввозити інкубаційні яйця, птицю та продукти з неї зі штатів Дакота, Вісконсин, Джорджія, Меріленд та Огайо.
Про це повідомили на сайті Держпродспоживслужби.
Виняток – продукти, оброблені методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання.
Зазначимо, високопатогенний грип птиці – інфекційне, висококонтагіозне захворювання птахів, яке викликається одним зі штамів вірусу грипу типу А та характеризується явищами септицемії, ураженням органів дихання та травлення. Може передаватися від хворої птиці людині.
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