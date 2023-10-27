В Днепр и область запретили ввозить товары из США и Южной Кореи: что забанили и почему

На территорию Днепропетровской области запретили завоз некоторых товаров из США и Южной Кореи.

Госпродслужба сообщила о запрете на ввоз в Днепропетровскую область некоторых товаров из США и Южной Кореи. Речь идет о животных и продуктах из них.

Так как в США зарегистрировали вспышку гриппа птицы, о чем сообщила Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH), на территорию Украины и Днепропетровской области временно нельзя завозить следующие продукты:

инкубационные яйца птицы

птицу

продукты из птицы – за исключением продуктов, прошедших обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя

живых животных и их репродуктивного материала

пищевых продуктов животного происхождения

корм

сено

солому

побочные продукты животного происхождения и продукты их обработки, переработки

Грипп птицы для человека большой опасности не представляет, а вот для птицы несет смертельную угрозу. Зараженное и вероятно зараженное поголовье уничтожают и утилизируют, что избежать распространения инфекции.

Что с Южной Кореей?

На территории Южной Кореи зарегистрировали вспышку заразного узелкового дерматита КРС крупного рогатого скота.

Главный ветеринарный инспектор Украины выпустил приказ об ограничении торговли с Кореей. Это касается животных, восприимчивых к заразному узелковому дерматиту крупного рогатого скота.

Нельзя завозить: мясо крупного рогатого скота, репродуктивного материала от них, сырого молока и молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком, за исключением продуктов, прошедших обработку методом, гарантирующим уничтожение возбудителя болезни; пищевых продуктов животного происхождения, корма, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения.

Что такое заразный узловой дерматит?

Заразный узловой дерматит крупного рогатого скота – контагиозное инфекционное заболевание. Вызывает лихорадку, поражение лимфатической системы, отеки подкожной клетчатки и внутренних органов, образованием кожаных узлов (бугров), поражение глаз и слизистых органов дыхания и пищеварения животного.

Возбудитель болезни -ДНК-содержащий оболончатый вирус. Очень стойкий. Носители заболевания — больные и переболевшие животные, а также животные, которые являются скрытыми вирусоносителями. Вирус переносится из-за укуса насекомых.

Для людей не смертельный. Животных, в частности коров, можно вылечить, но они могут перестать давать молоко.

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