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До Дніпра та області заборонили ввозити товари з США та Південної Кореї: що забанили і чому

Сьогодні 22:00
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На територію Дніпропетровської області заборонили завозити деякі товари з США та Південної Кореї.

Новости Днепра про До Дніпра та області заборонили ввозити товари з США та Південної Кореї: що забанили і чому

Держпродспоживслужба повідомила про заборону на ввезення до Дніпропетровської області деяких товарів із США та Південної Кореї. Мова йде про тварин та продукти з них. 

Позаяк у США зареєстрували спалах грипу птиці, про що повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (WOAH), на територію України та Дніпропетровської області тимчасово не можна завозити такі продукти:

  • інкубаційні яйця птиці
  • птицю
  • продукти з птиці – за винятком продуктів, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника
  • живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу
  • харчових продуктів тваринного походження
  • корм
  • сіно
  • солому
  • побічні продукти тваринного походження та продукти їх оброблення, перероблення

Грип птиці для людини великої небезпеки не становить, а ось для птиці несе смертельну загрозу. Тож заражене та ймовірно заражене поголів’я знищують та утилізують, що уникнути поширення інфекції. 

Що з Південною Кореєю? 

На території Південної Кореї зареєстрували спалах заразного вузликового дерматиту ВРХ великої рогатої худоби.

Тож Головний ветеринарний інспектор України випустив наказ щодо обмеження торгівлі з Кореєю. Це стосується тварин, сприйнятливих до заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби.

Не можна завозити: м’ясо великої рогатої худоби, репродуктивного матеріалу від них, сирого молока та молочних продуктів, призначених для споживання людиною, за винятком продуктів, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника хвороби; харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження.

Що таке заразний вузликовий дерматит? 

Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби – контагіозне інфекційне захворювання. Спричиняє лихоманку, ураження лімфатичної системи, набряки підшкірної клітковини та внутрішніх органів, утворенням шкіряних вузлів (бугрів), ураженням очей та слизових оболонок органів дихання та травлення тварини.

Збудник хвороби – ДНК-утримуючий оболончатий вірус. Дуже стійкий. Носії захворювання – хворі та перехворілі тварини, а також тварини, які є прихованими вірусоносіями. Вірус переноситься через укус комах.

Для людей не смертельний. Тварин, зокрема корів, можна вилікувати, але вони можуть перестати давати молоко. 

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Новости Днепра про До Дніпра та області заборонили ввозити товари з США та Південної Кореї: що забанили і чомуУкраїнська Новости Днепра про До Дніпра та області заборонили ввозити товари з США та Південної Кореї: що забанили і чомуРусский

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