До Дніпра та області заборонили ввозити товари з США та Південної Кореї: що забанили і чому

На територію Дніпропетровської області заборонили завозити деякі товари з США та Південної Кореї.

Держпродспоживслужба повідомила про заборону на ввезення до Дніпропетровської області деяких товарів із США та Південної Кореї. Мова йде про тварин та продукти з них.

Позаяк у США зареєстрували спалах грипу птиці, про що повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я тварин (WOAH), на територію України та Дніпропетровської області тимчасово не можна завозити такі продукти:

інкубаційні яйця птиці

птицю

продукти з птиці – за винятком продуктів, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника

живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу

харчових продуктів тваринного походження

корм

сіно

солому

побічні продукти тваринного походження та продукти їх оброблення, перероблення

Грип птиці для людини великої небезпеки не становить, а ось для птиці несе смертельну загрозу. Тож заражене та ймовірно заражене поголів’я знищують та утилізують, що уникнути поширення інфекції.

Що з Південною Кореєю?

На території Південної Кореї зареєстрували спалах заразного вузликового дерматиту ВРХ великої рогатої худоби.

Тож Головний ветеринарний інспектор України випустив наказ щодо обмеження торгівлі з Кореєю. Це стосується тварин, сприйнятливих до заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби.

Не можна завозити: м’ясо великої рогатої худоби, репродуктивного матеріалу від них, сирого молока та молочних продуктів, призначених для споживання людиною, за винятком продуктів, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника хвороби; харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження.

Що таке заразний вузликовий дерматит?

Заразний вузликовий дерматит великої рогатої худоби – контагіозне інфекційне захворювання. Спричиняє лихоманку, ураження лімфатичної системи, набряки підшкірної клітковини та внутрішніх органів, утворенням шкіряних вузлів (бугрів), ураженням очей та слизових оболонок органів дихання та травлення тварини.

Збудник хвороби – ДНК-утримуючий оболончатий вірус. Дуже стійкий. Носії захворювання – хворі та перехворілі тварини, а також тварини, які є прихованими вірусоносіями. Вірус переноситься через укус комах.

Для людей не смертельний. Тварин, зокрема корів, можна вилікувати, але вони можуть перестати давати молоко.

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