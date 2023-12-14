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В Днепр и область запретили ввозить некоторые продукты из США: что именно и причина

Сегодня 08:30
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Речь идет о запрете ввоза инкубационных яиц, птицы и продуктов из нее.

Новости Днепра про В Днепр и область запретили ввозить некоторые продукты из США: что именно и причина

На территории Соединенных Штатов Америки зарегистрировали случаи заболевания высокопатогенным гриппом птицы – такие данные предоставила Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH).

Поэтому в Днепр и область запретили ввозить инкубационные яйца, птицу и продукты из нее из штатов Дакота, Висконсин, Джорджия, Мэриленд и Огайо.

Об этом сообщили на сайте Госпродпотребслужбы.

Исключение – продукты, обработанные методом, гарантирующим уничтожение возбудителя указанного заболевания.

Отметим, высокопатогенный грипп птицы – инфекционное, высококонтагиозное заболевание птиц, которое вызывается одним из штаммов вируса гриппа типа А и характеризуется явлениями септицемии, поражением органов дыхания и пищеварения. Может передаваться от больной птицы человеку.

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Новости Днепра про В Днепр и область запретили ввозить некоторые продукты из США: что именно и причинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепр и область запретили ввозить некоторые продукты из США: что именно и причинаРусский

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