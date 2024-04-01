Скоро будет полное солнечное затмение: где его смогут увидеть жители Днепра

Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля. Полная фаза продлится 4 минуты и 27 секунд, впрочем, увидеть это небесное явление можно будет лишь в некоторых частях планеты.

8 апреля будет полное солнечное затмение. Полную фазу можно будет наблюдать в Мексике, США и Канаде. Частичные фазы затмения будут видны в Северной Америке, Западной Европе и в Центральной Америке.

Об этом сообщают СМИ.

Астрономы заявляют, что это затмение является повторением полного солнечного затмения, которое произошло 29 марта 2006 года. Отметим, солнечное затмение происходит тогда, когда молодая Луна находится точно между Землей и Солнцем и отбрасывает свою тень на планету.

К сожалению, в Украине это затмение не будет видно, но все желающие смогут за ним наблюдать в режиме реального времени благодаря трансляции NASA на YouTube. Пик затмения наступит в 20:18 по киевскому времени.

Так будет выглядеть солнечное затмение:

Следующее затмение состоится 2 октября 2024 года. Оно будет иметь форму кольцеобразного солнечного затмения. Увидеть его можно будет из южных регионов Аргентины и Чили, а также с острова Пасхи в юго-восточной части Тихого океана.

Напомним, ранее мы писали, что к Земле мчится “комета дьявола”, больше горы Эверест: смогут ли ее увидеть жители Днепра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: