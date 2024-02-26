Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики

В Кривом Роге на жилом микрорайоне Солнечный местные волонтеры соорудили для бездомных собак домики — их было всего шесть.
К сожалению, кому-то они мешали, поэтому неизвестные собрали их, облили бензином и подожгли. Кроме того, догхантеры добавили в огонь шины и матрасы — якобы для того, чтобы лучше горело.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В этот момент рядом с местом происшествия оказался военный. Он начал вытаскивать домики из огня: из шести удалось спасти только два.
Пожар потушили спасатели.
Отмечается, что 6 собачек, которые жили в этих домиках, отвезли в ветклинику на осмотр. Еще 4 животных — исчезли.
Читайте также:
Автор:
Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.
Прокуроры вместе с экспертами и следователями продолжают фиксировать последствия очередных…
Многодетную мать из Кривого Рога обязали вернуть 1700 гривен помощи,…
В Никопольском районе была найдена женщина, которая накануне потерялась у…
Вчера поздно вечером россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами.
В Днепре сохранилось не так много старинных исторических зданий, которые практически не изменили своего фасада в процессе различных ремонтов и реконструкций. Одно из таких зданий находится на улице Княгини Ольги. Доходный дом был построен на месте сгоревшей мельницы почти 150…
В Днепре кто-то слишком уверенно открывал уличное укрытие.
Человек, которого собирались призвать на армию службу, отказался мобилизоваться.
Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога.
Криптовалюта достаточно популярна среди украинских госслужащих.
Это уже не первый случай вандализма на этом месте!
В начале марта начнет курсировать поезд из Днепра в Харьков и обратно.
Поздравляем!
Прокуроры вместе с экспертами и следователями продолжают фиксировать последствия очередных военных преступлений российской армии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!