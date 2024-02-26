Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики

Из шести домиков удалось спасти только два.

В Кривом Роге на жилом микрорайоне Солнечный местные волонтеры соорудили для бездомных собак домики — их было всего шесть.

К сожалению, кому-то они мешали, поэтому неизвестные собрали их, облили бензином и подожгли. Кроме того, догхантеры добавили в огонь шины и матрасы — якобы для того, чтобы лучше горело.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В этот момент рядом с местом происшествия оказался военный. Он начал вытаскивать домики из огня: из шести удалось спасти только два.

Пожар потушили спасатели.

Отмечается, что 6 собачек, которые жили в этих домиках, отвезли в ветклинику на осмотр. Еще 4 животных — исчезли.

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