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  • Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики

Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики

Сегодня 14:27
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Из шести домиков удалось спасти только два.

Новости Днепра про Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домики

В Кривом Роге на жилом микрорайоне Солнечный местные волонтеры соорудили для бездомных собак домики — их было всего шесть.

К сожалению, кому-то они мешали, поэтому неизвестные собрали их, облили бензином и подожгли. Кроме того, догхантеры добавили в огонь шины и матрасы — якобы для того, чтобы лучше горело.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

В этот момент рядом с местом происшествия оказался военный. Он начал вытаскивать домики из огня: из шести удалось спасти только два.

Пожар потушили спасатели.

Отмечается, что 6 собачек, которые жили в этих домиках, отвезли в ветклинику на осмотр. Еще 4 животных — исчезли.

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Новости Днепра про Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домикиУкраїнська Новости Днепра про Военный доставал из огня: в Кривом Роге неизвестные подожгли собачьи домикиРусский

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