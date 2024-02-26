Військовий діставав з вогню: у Кривому Розі невідомі підпалили собачі будиночки

Із шістьох будиночків вдалося врятувати лише два.

У Кривому Розі на житловому мікрорайоні Сонячний місцеві волонтери спорудили для бездомних собак будиночки – їх було всього шість.

На жаль, комусь вони заважали, тому невідомі зібрали їх, облили бензином та підпалили. Крім того, догхантери додали у вогонь шини та матраци – нібито для того, щоб краще горіло.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У цей момент поруч з місцем події опинився військовий. Він почав витягувати будиночки з вогню: з шести вдалося врятувати лише два.

Пожежу загасили рятувальники.

Зазначається, що 6 собачок, які мешкали у цих будиночках, відвезли до ветлікарні на огляд. Ще 4 тварини – зникли.

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