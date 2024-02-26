Військовий діставав з вогню: у Кривому Розі невідомі підпалили собачі будиночки

У Кривому Розі на житловому мікрорайоні Сонячний місцеві волонтери спорудили для бездомних собак будиночки – їх було всього шість.
На жаль, комусь вони заважали, тому невідомі зібрали їх, облили бензином та підпалили. Крім того, догхантери додали у вогонь шини та матраци – нібито для того, щоб краще горіло.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У цей момент поруч з місцем події опинився військовий. Він почав витягувати будиночки з вогню: з шести вдалося врятувати лише два.
Пожежу загасили рятувальники.
Зазначається, що 6 собачок, які мешкали у цих будиночках, відвезли до ветлікарні на огляд. Ще 4 тварини – зникли.
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