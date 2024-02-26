У Кривому Розі через отруєння чадним газом загинули жінка та чоловік
У Кривому Розі через отруєння чадним газом загинули жінка та чоловік
Сьогодні 12:57
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Трагедія сталася у ці вихідні.
Фото умовне.
У Кривому Розі у ці вихідні сталася трагедія – загинули жінка та чоловік. За попередньою версією, вони отруїлися чадним газом.
Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Наразі всі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.
Зазначимо, чадний газ — це токсичний газ, який утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Він небезпечний тим, що не має кольору, запаху чи смаку, проте може бути смертельним для людини.
Симптоми отруєння чадним газом:
головний біль;
нудота;
прискорене дихання;
слабкість, відчуття втоми;
запаморочення;
сплутаність свідомості.
Як уникнути отруєння чадним газом:
під час користування газовими приладами встановлюйте вікно на провітрювання;
у жодному разі не використовуйте опалювальні прилади за відсутності тяги в димарі;
під час установки газової колонки чи котла передбачте окремий димар для відведення продуктів горіння;
якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива;
не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум’я на пальниках: він має бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я — це ознака неповного згоряння газу, тож необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник;
не користуйтеся газовими приладами не за призначенням, наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення;
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