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У Кривому Розі через отруєння чадним газом загинули жінка та чоловік

Сьогодні 12:57
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Трагедія сталася у ці вихідні.
Новости Днепра про У Кривому Розі через отруєння чадним газом загинули жінка та чоловік

Фото умовне.

У Кривому Розі у ці вихідні сталася трагедія – загинули жінка та чоловік. За попередньою версією, вони отруїлися чадним газом.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Наразі всі обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.

Зазначимо, чадний газ — це токсичний газ, який утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Він небезпечний тим, що не має кольору, запаху чи смаку, проте може бути смертельним для людини.

Симптоми отруєння чадним газом:

  • головний біль;
  • нудота;
  • прискорене дихання;
  • слабкість, відчуття втоми;
  • запаморочення;
  • сплутаність свідомості.

Як уникнути отруєння чадним газом:

  • під час користування газовими приладами встановлюйте вікно на провітрювання;
  • у жодному разі не використовуйте опалювальні прилади за відсутності тяги в димарі;
  • під час установки газової колонки чи котла передбачте окремий димар для відведення продуктів горіння;
  • якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива;
  • не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум’я на пальниках: він має бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я — це ознака неповного згоряння газу, тож необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник;
  • не користуйтеся газовими приладами не за призначенням, наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення;
  • експлуатуйте тільки справні газові прилади.

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Новости Днепра про У Кривому Розі через отруєння чадним газом загинули жінка та чоловікУкраїнська

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