“Відкривайте впевнено”: у Дніпрі ненароком виламали двері в укриття

У Дніпрі хтось занадто впевнено відкривав вуличне укриття.

Модульні укриття в Дніпрі постійно під “атакою” вандалів. Цього разу хтось занадто буквально сприйняв мотиваційну табличку із закликом впевнено відкривати двері до сховища та ненароком їх виламав.

Це помітили дніпряни, які теж хотіли заховатися в укритті, але побачили двері, які трималися “на ниточці” та перекривали вхід до бетонного сховища.

Нагадаємо, у Дніпрі вставлено кілька десятків модульних укриттів. Сховища облаштовані на зупинках, у парках та в місцях масового скупчення людей. Раніше на бетонних спорудах з’явилися мотиваційні таблички із закликом “впевнено відкривати” двері. Це сталося після того, як містяни скаржилися на закриті укриття.

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