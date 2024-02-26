Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

“Відкривайте впевнено”: у Дніпрі ненароком виламали двері в укриття

Сьогодні 12:40
просмотров

У Дніпрі хтось занадто впевнено відкривав вуличне укриття.

Новости Днепра про

Модульні укриття в Дніпрі постійно під “атакою” вандалів. Цього разу хтось занадто буквально сприйняв мотиваційну табличку із закликом впевнено відкривати двері до сховища та ненароком їх виламав. 

Це помітили дніпряни, які теж хотіли заховатися в укритті, але побачили двері, які трималися “на ниточці” та перекривали вхід до бетонного сховища. 

Новости Днепра про

Нагадаємо, у Дніпрі вставлено кілька десятків модульних укриттів. Сховища облаштовані на зупинках, у парках та в місцях масового скупчення людей. Раніше на бетонних спорудах з’явилися мотиваційні таблички із закликом “впевнено відкривати” двері. Це сталося після того, як містяни скаржилися на закриті укриття. 

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Таксист з Дніпропетровщини отримав “бойову повістку”, але зміг відмовитися від мобілізації: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 12:02
Таксист з Дніпропетровщини отримав “бойову повістку”, але зміг відмовитися від мобілізації: деталі

Чоловік, якого збиралися призвати на війську службу, відмовився мобілізуватися.

Дніпропетровщина у лідерах за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту
Новини Дніпра
Сьогодні 11:16
Дніпропетровщина у лідерах за кількістю посадовців, які декларують криптовалюту

Криптовалюта досить популярна серед українських держслужбовців.

У Дніпрі на Яворницького на Алеї пошани невідомі порізали банер та державний прапор (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 10:55
У Дніпрі на Яворницького на Алеї пошани невідомі порізали банер та державний прапор (ВІДЕО)

Це вже не перший випадок вандалізму на цьому місці!

На початку березня запустять новий потяг з Дніпра до Харкова: графік та ціни
Новини Дніпра
Сьогодні 10:24
На початку березня запустять новий потяг з Дніпра до Харкова: графік та ціни

На початку березня почне курсувати потяг з Дніпра до Харкова…

Наверх