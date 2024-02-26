У Кривому Розі судитимуть чоловіка, який упродовж трьох років розбещував падчерку

Зараз обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

У Кривому Розі раніше судимий чоловік упродовж трьох років розбещував свою падчерку. Він користувався відсутністю дружини та безпорадним станом дівчинки.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Зазначається, що на момент початку вчинення протиправних дій дитині було 10 років.

За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дитини з використанням «зеленої кімнати», інформація щодо вчинення стосовно неї розпусних дій підтвердилася, – зазначили у прокуратурі.

Наразі стосовно чоловіка до суду скеровано обвинувальний акт за фактом розбещення малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України). Обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави.

Читайте також:

Українська

Автор: