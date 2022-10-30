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Во время утренних обстрелов Никопольщины пострадала 73-летняя бабушка

Сегодня 09:25
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В результате утреннего обстрела пострадала местная жительница.

Новости Днепра про Во время утренних обстрелов Никопольщины пострадала 73-летняя бабушка

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Утром россияне ударили по Никопольскому району. К сожалению, уже известно о пострадавших. Ранение получила 73-летняя женщина, ее доставили в больницу.

В каком она состоянии не уточняется.

Кроме того, есть поврежденные дома, масштабы разрушений выясняют.

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