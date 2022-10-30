Під час ранкового обстрілу Нікопольщини постраждала 73-річна бабуся

Унаслідок вранішнього обстрілу постраждала місцева жителька.

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Вранці росіяни вдарили по Нікопольському районові. На жаль, вже відомо про постраждалих. Поранення отримала 73-річна жінка, її доправили в лікарню.

У якому вона стані не уточнюється.

Крім цього, є пошкоджені будинки, масштаби руйнувань з’ясовують.

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