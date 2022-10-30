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Під час ранкового обстрілу Нікопольщини постраждала 73-річна бабуся

Сьогодні 09:25
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Унаслідок вранішнього обстрілу постраждала місцева жителька.

Новости Днепра про Під час ранкового обстрілу Нікопольщини постраждала 73-річна бабуся

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

Вранці росіяни вдарили по Нікопольському районові. На жаль, вже відомо про постраждалих. Поранення отримала 73-річна жінка, її доправили в лікарню. 

У якому вона стані не уточнюється.

Крім цього, є пошкоджені будинки, масштаби руйнувань з’ясовують.

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Новости Днепра про Під час ранкового обстрілу Нікопольщини постраждала 73-річна бабусяУкраїнська

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