Під час ранкового обстрілу Нікопольщини постраждала 73-річна бабуся

Про це розповів голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Вранці росіяни вдарили по Нікопольському районові. На жаль, вже відомо про постраждалих. Поранення отримала 73-річна жінка, її доправили в лікарню.
У якому вона стані не уточнюється.
Крім цього, є пошкоджені будинки, масштаби руйнувань з’ясовують.
Читайте також:
Автор:
Нікопольщину знову тероризували обстрілами.
248 доба повномасштабного воєнного вторгнення рф в Україну добігає кінця.
Правоохоронцям потрібна допомога!
У ніч з 29 на 30 жовтня о 4 годині…