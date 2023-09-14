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Во Львове кот закрыл свою хозяйку на балконе

Сегодня 18:38
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Курьезный случай произошел во Львове.

Новости Днепра про Во Львове кот закрыл свою хозяйку на балконе

13 сентября к патрульным обратилась жительница Львова, которая рассказала, что соседка находится на балконе 2-го этажа, но не может попасть в свою квартиру.

Как оказалось позже, женщину на балконе закрыл кот. Он прыгнул на дверь и запер там свою хозяйку. Более двух часов она провела за пределами квартиры, пока патрульные не вызволили львовянку из ловушки.

Женщина недавно перенесла сложную операцию, так что волнение было крайне нежелательным.

Полицейские пытались разными способами попасть в дом и затем все же удалось найти лестницу. Впоследствии патрульный поднялся в квартиру на втором этаже через окно и освободил женщину из ловушки.

65-летняя женщина поблагодарила полицейских за спасение.

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