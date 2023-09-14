У Львові кіт закрив свою господарку на балконі

13 вересня до патрульних звернулася мешканка Львова, яка розповіла, що сусідка перебуває на балконі 2-го поверху, але не може потрапити до своєї квартири.
Як виявилося пізніше, жінку на балконі закрив кіт. Він стрибнув на двері й зачинив там свою господиню. Понад дві години його господарка провела поза межами квартири, поки патрульні не визволили львів’янку із пастки.
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