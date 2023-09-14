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У Львові кіт закрив свою господарку на балконі

Сьогодні 18:38
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Курйозний випадок стався у Львові.

Новости Днепра про У Львові кіт закрив свою господарку на балконі

13 вересня до патрульних звернулася мешканка Львова, яка розповіла, що сусідка перебуває на балконі 2-го поверху, але не може потрапити до своєї квартири. 

Як виявилося пізніше, жінку на балконі закрив кіт. Він стрибнув на двері й зачинив там свою господиню. Понад дві години його господарка провела поза межами квартири, поки патрульні не визволили львів’янку із пастки. 

Жінка нещодавно перенесла складну операцію, тож хвилювання було вкрай небажаним.
 
Поліцейські намагалися різними способами потрапити до помешкання та потім все ж вдалося знайти драбину. Згодом патрульний піднявся до квартири на другому поверсі через вікно та звільнив жінку з пастки.
 
65-річна жінка подякувала поліцейським за порятунок. 
 

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Новости Днепра про У Львові кіт закрив свою господарку на балконіУкраїнська

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