В Днепре подростки похитили кота, являющегося талисманом всего района

На Генерала Захарченко местные жители ищут любимого кота.
Обеспокоенные судьбой четырехлапого жители дома обнародовали в соцсетях видео и просят похитителей вернуть кота.
В нашем дворе, на Генерала Захарченко 4, исчез черный короткошерстный кот, которого мы и другие соседи любили, заботились и кормили, — отмечают люди.
Днепряне говорят, что искали кота в течение двух дней, после чего решили проверить камеры видеонаблюдения и оказалось, что животное забрали девочки-подростки.
Это произошло 21 апреля в 7 вечера, когда две девочки подошли к нему сзади, схватили и унесли в неизвестном направлении.
Мы искали его по всему району, но все напрасно. Лица тех, кто это сделал не видно, и я прошу всех, кто увидит это сообщение, присмотритесь, пожалуйста, возможно вы их узнаете по одежде, или возможно можете показать своим детям, потому что сверстники, как правило, знают друг друга. Мы очень хотим вернуть кота домой! Любая информация очень важна! Заранее всем спасибо, – говорится в сообщении.
Скорее всего, девушки подумали, что кот беспризорный, ведь он был без ошейника. Увидеть момент «похищения» животного можно на видео:
Читайте также:
Автор:
Теперь изуродованный автомобиль будет в музее.
Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.
Изобретательный наркокурьер был задержан в Днепре.
Над Днепропетровщиной сбили новую ракету Х-69.
Теперь изуродованный автомобиль будет в музее.
Кабмин снова запретил пересылать паспорта за границу, но это касается только мужчин призывного возраста.
Днепрянин пытался попасть в Молдову на надувном матрасе.
Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.
Изобретательный наркокурьер был задержан в Днепре.
Над Днепропетровщиной сбили новую ракету Х-69.
Еще восемь улиц переименовали в Днепре.
Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле.
В Днепре выпал "желтый" дождь.
Женщина согласилась выйти замуж за сына своей приятельницы, чтобы тот смог вместе с ней уехать из Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!