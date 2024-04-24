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В Днепре подростки похитили кота, являющегося талисманом всего района

Сегодня 21:59
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В Днепре подростки забрали кота, которого любил весь район.

Новости Днепра про В Днепре подростки похитили кота, являющегося талисманом всего района

На Генерала Захарченко местные жители ищут любимого кота.

Обеспокоенные судьбой четырехлапого жители дома обнародовали в соцсетях видео и просят похитителей вернуть кота.

В нашем дворе, на Генерала Захарченко 4, исчез черный короткошерстный кот, которого мы и другие соседи любили, заботились и кормили, — отмечают люди.

Днепряне говорят, что искали кота в течение двух дней, после чего решили проверить камеры видеонаблюдения и оказалось, что животное забрали девочки-подростки.

Это произошло 21 апреля в 7 вечера, когда две девочки подошли к нему сзади, схватили и унесли в неизвестном направлении.

Мы искали его по всему району, но все напрасно. Лица тех, кто это сделал не видно, и я прошу всех, кто увидит это сообщение, присмотритесь, пожалуйста, возможно вы их узнаете по одежде, или возможно можете показать своим детям, потому что сверстники, как правило, знают друг друга. Мы очень хотим вернуть кота домой! Любая информация очень важна! Заранее всем спасибо, – говорится в сообщении.

Скорее всего, девушки подумали, что кот беспризорный, ведь он был без ошейника. Увидеть момент «похищения» животного можно на видео:

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