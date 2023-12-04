Внезапный тремор и потеря сознания: в Каменском семья слегла из-за газового котла

В Каменском на Днепропетровщине супруги слегли из-за газового котла.

Об инциденте, произошедшем 2 декабря, рассказала руководительница Каменской станции экстренной медицинской помощи Лариса Быданцева.

В Каменском супруги внезапно почувствовало себя плохо. У них начался тремор в теле, головная боль и головокружение. Муж позвонил в «скорую» и сообщил медикам о непонятном состоянии. До приезда врачей его жена потеряла сознание. Приехав на место, фельдшеры сразу поняли, что семья отравилась угарным газом.

Позже подозрения бригады подтвердились. Пациенты за час до этого включили газовый котел, после чего почти сразу начали жаловаться на плохое самочувствие.

Медики начали оказывать экстренную медицинскую помощь и забрали супругов в больницу. Впоследствии состояние пострадавших несколько улучшилось, но осталось средней тяжести. У женщины карбоксигемоглобин достиг 26%, у мужчины 10%. Сейчас они под наблюдением врачей.

Впрочем, бригада успела вовремя, иначе все могло бы закончиться смертью пациентов.

Медики отмечают, что с наступлением холодов начался сезон отравлений угарным газом. Поэтому они призывают включать газовые котлы только в хорошо вентилируемых помещениях и следить за исправностью устройства. Время от времени помещение, где работает прибор, нужно проветривать. Также следует не включать надолго газовые конфорки и ни в коем случае не греться таким способом.

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