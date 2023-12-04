Раптовий тремор та втрата свідомості: у Кам’янському родина злягла через газовий котел

У Кам'янському на Дніпропетровщині подружжя злягло через газовий котел.

Про інцидент, який трапився 2 грудня, розповіла керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

У Кам’янському подружжя раптово відчуло себе зле. У них почався тремор в тілі, головний біль та запаморочення. Чоловік зателефонував до “швидкої” та повідомив медикам про незрозумілий стан. До приїзду лікарів дружина втратила свідомість. Приїхавши на місце, фельдшери відразу зрозуміли, що родина отруїлася чадним газом.

Пізніше підозри бригади підтвердилися. Пацієнти за годину до цього увімкнули газовий котел, після чого майже відразу почали скаржитися на погане самопочуття.

Медики почали надавати екстрену медичну допомогу та забрали подружжя до лікарні. Згодом стан постраждалих дещо покращився, але залишився середньої важкості. У жінки карбоксигемоглобін сягнув 26%, у чоловіка 10%. Наразі вони під наглядом лікарів.

Втім бригада встигла вчасно, інакше все могло б закінчитися смертю пацієнтів.

Медики зазначають, що з настанням холодів почався сезон отруєнь чадним газом. Тож вони вкотре закликають вмикати газові котли тільки в добре вентильованих приміщеннях та стежити за справністю пристрою. Час від часу помешкання, де працює прилад, треба провітрювати. Також варто не вмикати надовго газові конфорки і ні в якому разі не грітися таким способом.

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