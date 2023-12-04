Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Раптовий тремор та втрата свідомості: у Кам’янському родина злягла через газовий котел

Раптовий тремор та втрата свідомості: у Кам’янському родина злягла через газовий котел

Сьогодні 12:48
просмотров

У Кам'янському на Дніпропетровщині подружжя злягло через газовий котел.

Новости Днепра про Раптовий тремор та втрата свідомості: у Кам’янському родина злягла через газовий котел

Про інцидент, який трапився 2 грудня, розповіла керівниця Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева. 

У Кам’янському подружжя раптово відчуло себе зле. У них почався тремор в тілі, головний біль та запаморочення. Чоловік зателефонував до “швидкої” та повідомив медикам про незрозумілий стан. До приїзду лікарів дружина втратила свідомість. Приїхавши на місце, фельдшери відразу зрозуміли, що родина отруїлася чадним газом. 

Пізніше підозри бригади підтвердилися. Пацієнти за годину до цього увімкнули газовий котел, після чого майже відразу почали скаржитися на погане самопочуття. 

Медики почали надавати екстрену медичну допомогу та забрали подружжя до лікарні. Згодом стан постраждалих дещо покращився, але залишився середньої важкості. У жінки карбоксигемоглобін сягнув 26%, у чоловіка 10%. Наразі вони під наглядом лікарів.

Втім бригада встигла вчасно, інакше все могло б закінчитися смертю пацієнтів. 

Новости Днепра про Раптовий тремор та втрата свідомості: у Кам’янському родина злягла через газовий котел

Медики зазначають, що з настанням холодів почався сезон отруєнь чадним газом. Тож вони вкотре закликають вмикати газові котли тільки в добре вентильованих приміщеннях та стежити за справністю пристрою. Час від часу помешкання, де працює прилад, треба провітрювати. Також варто не вмикати надовго газові конфорки і ні в якому разі не грітися таким способом. 

Читайте також:

Новости Днепра про Раптовий тремор та втрата свідомості: у Кам’янському родина злягла через газовий котелУкраїнська Новости Днепра про Раптовий тремор та втрата свідомості: у Кам’янському родина злягла через газовий котелРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 11:23
У Дніпрі на Макарова водій Peugeot збив 13-річну дівчинку: коментар поліції

Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху!

На Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням
Новини Дніпра
Сьогодні 10:31
На Дніпропетровщині на трасі сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням

На жаль, водій легковика загинув, а двоє пасажирів отримали травми.

У Дніпрі мешканці “взяли штурмом” секонд-хенд (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 09:57
У Дніпрі мешканці “взяли штурмом” секонд-хенд (ВІДЕО)

Сьогодні у деяких мешканців Дніпра ранок почався не з кави,…

Військовозобов’язаним, які не з’явилися в ТЦК, нібито масово блокують банківські картки: чи так це
Новини Дніпра
Сьогодні 09:36
Військовозобов’язаним, які не з’явилися в ТЦК, нібито масово блокують банківські картки: чи так це

Перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!

Наверх