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Верховная Рада проголосовала за ликвидацию одиозного Окружного админсуда Киева

Сегодня 13:54
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ОАСК ликвидировали.

Новости Днепра про Верховная Рада проголосовала за ликвидацию одиозного Окружного админсуда Киева

13 декабря нардепы одобрили ликвидацию одиозного Окружного административного суда Киева.

«За» проголосовали 310 депутатов. Об этом сообщили в Facebook нардеп Дмитрий Гурин и Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE.

Теперь законопроект должен подписать президент.

Чем известен ОАСК?

Окружной Административный Суд Киева – суд первой инстанции, рассматривающий споры относительно избирательного процесса, принятия, прохождения или увольнения с публичной службы, дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления.

ОАСК известен коррупцией и резонансными решениями, среди которых — отмена нового украинского правописания, отмена решения Киевсовета о переименовании московского проспекта на проспект Бандеры, признании незаконной национализацией «Приватбанка», приостановке процесса переименования УПЦ московского патриархата, восстановлении Романа Насирова.

Почему его не ликвидировали раньше?

Еще 13 апреля 2021 президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

Тогда Зеленский подчеркнул, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом в любой суд, который «предал уважение закону». Однако по сей день ОАСК так и не ликвидировали.

В ноябре 2021 года глава государства, отвечая на вопросы журналистов об ОАСК, заявил, что принятие решения о ликвидации ОАСК и ограничение его полномочий пришлось отложить, чтобы проголосовать за судебную реформу.

Одним из «толчков» к ликвидации ОАСК стали американские санкции против одинозного руководителя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух его ближайших родственников — «через вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы».

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