Оккупанты бьют ракетами Х-55, которые Украина передала россии в 90-х, — разведка

Российские войска наносят удары по Украине ракетами Х-55, которые в Украине и производились.

Об этом в интервью The New York Times заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

В рамках Будапештского меморандума Украина передала большую часть ракетного арсенала россии как гаранту суверенитета и территориальной целостности. Сейчас рф их использует для ударов по нашей территории.

Ракета Х-55 – это крылатая ракета, имеющая возможность нести ядерную боеголовку. вс рф сняли боеголовку и запускали эти ракеты по Украине, чтобы перегрузить силы ПВО.

Также есть вероятность, что самолеты, с которых запускались эти ракеты, тоже принадлежали Украине. Их в 1990-х годах передали россии.

Переданы все баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95. Сейчас против нас из этих бомбардировщиков запускают ракеты Х-55. Было бы лучше, если бы мы передали их США, — заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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