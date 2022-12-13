Верховна Рада проголосувала за ліквідацію одіозного Окружного адмінсуду Києва

ОАСК ліквідували.

13 грудня нардепи схвалили ліквідацію одіозного Окружного адміністративного суду Києва.

“За” проголосували 310 депутатів. Про це повідомили у Facebook нардеп Дмитро Гурін та Михайло Жернаков, голова правління Фундації DEJURE.

Тепер законопроєкт повинен підписати президент.

Чим відомий ОАСК?

Окружний Адміністративний Суд Києва – суд першої інстанції, який розглядає спори щодо виборчого процесу, прийняття, проходження або звільнення з публічної служби, справи про оскарження рішень органів державної влади або місцевого самоврядування.

ОАСК відомий корупцією та резонансними рішеннями, серед яких – скасування нового українського правопису, скасування рішення Київради про перейменування московського проспекту на проспект Бандери, визнання незаконною націоналізацією “Приватбанку”, призупинення процесу перейменування УПЦ московського патріархату, поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби тощо.

Чому його не ліквідували раніше?

Ще 13 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Тоді Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону». Проте до цього дня ОАСК так і не ліквідували.

У листопаді 2021 року очільник держави відповідаючи на питання журналістів про ОАСК заявив, що прийняття рішення про ліквідацію ОАСКу та обмеження його повноважень довелося відкласти, щоби проголосувати судову реформу.

Одним із “поштовхів” до ліквідації ОАСКу стали американські санкції проти одінозного керівника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та двох його найближчих родичів — «через вимагання хабарів в обмін на втручання в судові та інші державні процеси».

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