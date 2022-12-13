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  • Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)

Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)

Сегодня 12:18
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Отель «Парус» в Днепре стал одним из любимых мест для экстремалов. Любителей острых ощущений тянет к высотке со страшной силой. Часть из тех, кто проникал внутрь гостиницы не смог из нее выйти – люди падали с высоты и разбивались насмерть. Сейчас «Парус» огражден забором, за которым есть охранник и бегают собаки.
Новости Днепра про Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)

 

За время существования гостиницы она унесла жизни более 50 человек. Часть из них погибли из-за того, что оступились и упали с высоты. Журналисты dnepr.info призывают жителей Днепра не рисковать и не ходить в гостиницу на экскурсию, а вместо этого – просто посмотреть фото, сделанные внутри «Паруса».

Новости Днепра про Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)

 

Строительство гостиницы «Парус» в Днепре начали в 1974 году. Планировалось, что заработает она в 1979, но потом дату открытия несколько раз переносили из-за нехватки средств на строительство. В итоге, когда отель был готов на 80% деньги закончились и стройка остановилась.

Новости Днепра про Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)

 

Планировалось, что в отеле будет порядка 600 номеров и остановится в нем смогут 996 постояльцев. В цокольном этаже будут размещены не только ресторан и кафе, но и парикмахерская, прачечная, гаражи, бильярдные и конференц-залы. Также планировалось, что у «Паруса» будет свой бассейн и причал. Для возведения здания на воде был намыт участок более 6 гектаров.

Новости Днепра про Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)

 

Но тормозить строительство гостиницы начало в 1985, однако работы продолжались до 1987 года. Вот уже несколько десятилетий 32-х этажное здание стоит как призрак среди города.

На момент остановки стройки в гостинице было установлены окна, двери, смонтирована часть коммуникаций и обсуждалась внутренняя отделка. Со временем окна и двери пропали.

Новости Днепра про Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)

Объект не законсервировали, а оставили разрушаться. Погода и время делают свое дело, в здании рушатся перегородки, ступени. Везде много грязи, валяются остатки строительного мусора и то, что осыпалось с уже построенных стен и потолков.

Новости Днепра про Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)

С начала 2000-х годов «Парус» перешел в частную собственность, но в начале этого года он был возвращен громаде города. Мер Днепра Борис Филатов отметил, что расположенную на берегу гостиницу снесут.

фото: блог Артема Костюка, Валерий Чесноков

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Новости Днепра про Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Полуразрушенные пролеты и черная шахта лифта: как внутри выглядит гостиница «Парус» в Днепре (ФОТО)Русский

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