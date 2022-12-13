Где сегодня в Днепре не будет воды: причина и адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с заменой приборов учета на повышающей насосной станции на просп. Богдана Хмельницкого, 24 с 9:00 до 17:00 частично будет прекращено, а именно снижено давление водоснабжения потребителей по следующим адресам:
Предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.
Кроме того, в связи с отключением электропитания прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.
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