Где сегодня в Днепре не будет воды: причина и адреса

Сегодня, 13 декабря, некоторые жители Днепра снова остались без воды.

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с заменой приборов учета на повышающей насосной станции на просп. Богдана Хмельницкого, 24 с 9:00 до 17:00 частично будет прекращено, а именно снижено давление водоснабжения потребителей по следующим адресам:

ул. Гавриленко, 1, 2, 4, 4а, 4б;

ул. Леонида Стромцова, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5а, 7;

просп. Богдана Хмельницкого, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 24, 24а, 24б;

просп. Александра Поля, 117, 119, 119а, 119б, 121, 121а, 121б, 121д, 123, 125, 125а, 127, 129, 129б, 131, 131а, 131б, 133, 135, 133а, 134а1.

Предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Кроме того, в связи с отключением электропитания прекращено водоснабжение:

бульвара Славы, 4, 4а, 6, 6а;

ул. Набережная Победы, 124, 124а, 126, 126а;

ул. Николая Михновского, 2, 2а;

просп. Мира, 2, 4.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

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