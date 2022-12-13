Адская поездка в поезде в Одессу: житель Днепра 13 часов ехал, словно в сауне

Днепрянин пожаловался на "адскую" поездку в поезде в Одессу.

О своем неприятном опыте рассказал днепрянин Сергей Дубилер.

По словам мужчины, он ехал в поезде «Одесса-Днепр», где было слишком жарко. Температура в коридоре достигала +26 градусов, а в купе было еще жарче. Конечно, в условиях блекаутов и отключений отопления такие условия кажутся райскими, но не когда ты вынужден ехать в тесном вагоне больше 10 часов.

К сожалению, это не первый случай. В комментариях под сообщением пользователи подтвердили слова автора и отметили, что с отоплением в вагонах есть проблемы. Отметим, что согласно санитарным нормам температура не должна превышать 20 градусов.

8 декабря представители «Укрзализныци» отреагировали на эту ситуацию.

“Искренне извиняемся за сложившуюся ситуацию. Мы позаботимся о том, чтобы не допускать подобных случаев в будущем. Информация уже передана в соответствующее подразделение”, – сообщили в “Укрзализныце”.

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