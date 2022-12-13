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Де сьогодні у Дніпрі не буде води: причина та адреси

Сьогодні 10:34
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Сьогодні, 13 грудня, деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі не буде води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку із заміною приладів обліку на підвищувальній насосній станції на просп. Богдана Хмельницького, 24 з 9:00 до 17:00 буде частково припинено, а саме знижено тиск водопостачання споживачів за наступними адресами:

  • вул. Гавриленка, 1, 2, 4, 4а, 4б;
  • вул. Леоніда Стромцова, 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5а, 7;
  • просп. Богдана Хмельницького, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 24, 24а, 24б;
  • просп. Олександра Поля, 117, 119, 119а, 119б, 121, 121а, 121б, 121д, 123, 125, 125а, 127, 129, 129б, 131, 131а, 131б, 133, 135, 133а, 134а1.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води мешканцям та споживачам зазначених адрес.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі не буде води: причина та адреси

Крім того, у зв’язку із відключенням електроживлення припинено водопостачання:

  • бульвара Слави, 4, 4а, 6, 6а;
  • вул. Набережна Перемоги, 124, 124а, 126, 126а;
  • вул. Миколи Міхновського, 2, 2а;
  • просп. Миру, 2, 4.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі не буде води: причина та адреси

Новина може доповнюватися.

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Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі не буде води: причина та адресиУкраїнська

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