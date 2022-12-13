Де сьогодні у Дніпрі не буде води: причина та адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку із заміною приладів обліку на підвищувальній насосній станції на просп. Богдана Хмельницького, 24 з 9:00 до 17:00 буде частково припинено, а саме знижено тиск водопостачання споживачів за наступними адресами:
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води мешканцям та споживачам зазначених адрес.
Крім того, у зв’язку із відключенням електроживлення припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
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