Сегодня в Кривом Роге будут слышны взрывы: что произошло

Сегодня, 13 декабря, в Кривом Роге с 9:00 до 14:00 будут слышны взрывы.
В это время ПАО «ППП «Кривбассвзрывпром» будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).
Все взрывы контролируются, поэтому причин для беспокойства нет.
Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу и берегите себя!
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