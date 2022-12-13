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Сегодня в Кривом Роге будут слышны взрывы: что произошло

Сегодня 10:02
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Важная информация!

Новости Днепра про Сегодня в Кривом Роге будут слышны взрывы: что произошло

Сегодня, 13 декабря, в Кривом Роге с 9:00 до 14:00 будут слышны взрывы.

В это время ПАО «ППП «Кривбассвзрывпром» будет проводить плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).

Все взрывы контролируются, поэтому причин для беспокойства нет.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу и берегите себя!

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Новости Днепра про Сегодня в Кривом Роге будут слышны взрывы: что произошлоУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Кривом Роге будут слышны взрывы: что произошлоРусский

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