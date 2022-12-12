Жители Днепра могут получить некоторые лекарства бесплатно: подробности

Из-за полномасштабной войны, развязанной рф, к сожалению, все больше украинцев нуждаются в разноплановой медицинской помощи, при этом уровень доходов и благосостояния многих снизился, в частности из-за потери работы, бизнеса, имущества и т.д.

В Министерстве здравоохранения Украины напоминают, что в государстве действует Программа медицинских гарантий, предусматривающая бесплатные лекарства. В рамках программы реимбурсации каждый украинец может получить услуги и лекарства безвозмездно или с незначительной доплатой, независимо от места пребывания.

31 октября 2022 года вступил в силу новый Реестр лекарственных средств. Всего в обновленном реестре 462 лекарственных средства. Из них 149 – полностью бесплатные, 313 – с доплатой.

Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа, несахарного диабета, расстройств психики и поведения, эпилепсии. Также в программу были добавлены два новых направления: хроническое обструктивное заболевание легких и болезнь Паркинсона.

Предлагаем подборку ресурсов, на которых можно больше узнать о бесплатных лекарствах и найти аптеки, которые их отпускают.

Если вам нужны «доступные лекарства»:

по ссылке — сайт «Лекарства Контроль» с информацией о лекарствах и инструкциями к ним, есть и мобильное приложение;

можно воспользоваться чат-ботом «Спроси Гриця» для поиска препаратов и ближайшей аптеки в рамках программы «Доступные лекарства»;

по ссылке — ресурс «Tabletki.ua» для поиска «доступных лекарств» в аптеках.

Если вы не знаете, как начать получать «Доступные лекарства» во время военного положения – разъяснение можно почитать по ссылке.

Напоминаем, что для пациентов, которые лечатся в стационаре, лекарства из Национального перечня лекарственных средств предоставляются бесплатно на весь период лечения. Нацперечень содержит названия основных безопасных лекарственных средств с доказанной эффективностью, которые используются при лечении самых распространенных заболеваний в Украине. Медучреждения закупают лекарства из Нацперечня самостоятельно. В него входят более 400 препаратов (от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, болезней костно-мышечной системы, хронических заболеваний почек и т.п.).

Проверить наличие лекарства в медучреждении можно на «Є ЛІКИ».

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