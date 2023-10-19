Вчера вечером россияне ударили по Павлограду: есть разрушения на инфраструктурном объекте

Вчера поздно вечером россияне ударили ракетами по Павлограду.

В результате атаки есть разрушения на инфраструктурном объекте.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

К счастью, люди невредимы.

Ночью агрессор продолжил террор Днепропетровщины – бил по Никопольщине. Дважды ударил по Марганецкой громаде и еще раз – по Мировской. В общей сложности на территорию района прилетели почти три десятка артиллерийских снарядов.

Какой вред они причинили – выясняют спасатели. Продолжается обследование местности.

Без погибших и пострадавших.

А под утро военные из ПВК «Схід» сбили над Криворожским районом ракету.

Спасибо защитникам, что круглосуточно «держат» небо, — написал Лысак.

Напомним, ранее мы писали, что количество погибших в результате удара по Запорожью возросло до 5.

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