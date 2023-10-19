Учора ввечері росіяни вдарили по Павлограду: є руйнування на інфраструктурному об’єкті

Унаслідок атаки є руйнування на інфраструктурному об’єкті.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
На щастя, люди неушкоджені.
Вночі агресор продовжив терор Дніпропетровщини – бив по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів.
Якої шкоди вони заподіяли – з’ясовують рятувальники. Триває обстеження місцевості.
Минулося без загиблих та постраждалих.
А під ранок військові з ПвК “Схід” збили над Криворізьким районом ракету.
Дякую оборонцям, що цілодобово “тримають” небо, – написав Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 5.
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