Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Учора ввечері росіяни вдарили по Павлограду: є руйнування на інфраструктурному об’єкті

Учора ввечері росіяни вдарили по Павлограду: є руйнування на інфраструктурному об’єкті

Сьогодні 07:40
просмотров

Учора пізно ввечері росіяни вдарили ракетами по Павлограду.

Новости Днепра про Учора ввечері росіяни вдарили по Павлограду: є руйнування на інфраструктурному об'єкті

Унаслідок атаки є руйнування на інфраструктурному об’єкті.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На щастя, люди неушкоджені.

Вночі агресор продовжив терор Дніпропетровщини – бив по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській. Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів.

Якої шкоди вони заподіяли – з’ясовують рятувальники. Триває обстеження місцевості.

Минулося без загиблих та постраждалих.

А під ранок військові з ПвК “Схід” збили над Криворізьким районом ракету.

Дякую оборонцям, що цілодобово “тримають” небо, – написав Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю зросла до 5.

Читайте також:

Новости Днепра про Учора ввечері росіяни вдарили по Павлограду: є руйнування на інфраструктурному об'єктіУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5
новини України
Сьогодні 07:20
Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5

Також відомо про п'ятьох травмованих осіб.

На Дніпропетровщині прогриміла серія вибухів
Новини Дніпра
Вчора 21:26
На Дніпропетровщині прогриміла серія вибухів

Звуки вибухів чули у Павлограді.

Передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адреси
Новини Дніпра
Вчора 20:10
Передмістя Дніпра на 10 годин залишиться без електрики: коли та адреси

У передмісті Дніпра 19 жовтня вимикатимуть світло.

Якби не збіги обставин, жертв могло бути більше: Лисак показав, як виглядає місце ракетного удару в Обухівці
Новини Дніпра
Вчора 17:52
Якби не збіги обставин, жертв могло бути більше: Лисак показав, як виглядає місце ракетного удару в Обухівці

Не пробачимо!

Наверх