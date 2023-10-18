У Раді заявили, що більше не хочуть карати чоловіків, які втекли за кордон під час війни

Раніше нардепи заявляли, що хочуть притягати до відповідальності втікачів за кордон.

У Раді вирішили, що ухилістів, які нелегально виїхали з України після початку повномасштабної війни, не варто карати. Як повідомив представник президента у ВР, член комітету парламенту з питань безпеки та оборони Федір Вениславський в інтерв’ю ВВС, він був щиро переконаний, що покарання ухилистів, що виїхали, можливе. Але потім розпочалася дискусія, і він зрозумів, що таким рішенням можна відрізати бажання взагалі повертатися до України.

– Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження щонайменше нашої української нації. Тож покарання може мати зворотний ефект, – сказав Веніславський.

Він також скептично ставиться до інформації, нібито Україна намагатиметься силою повертати ухилістів до країни. Справа в тому, що в кожному конкретному випадку потрібно доводити факт злочину та залучати складні міжнародні механізми. Тобто Офіс Генпрокурора повинен звертатися до компетентного органу країни перебування із запитом про повернення. І тільки тоді можна говорити про якісь примусові повернення громадян.

Сподіватися, що це буде масово – немає таких підстав, – вважає Веніславський. За його словами, у кращому випадку, навіть якщо людина отримає статус підозрюваного у кримінальному провадженні, йому заочно оголосять про підозру та буде звернення про екстрадицію, процес розтягнеться на роки.

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